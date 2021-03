L' ironia pungente della Lear a La Canzone Segreta | Una donna brutta

Advertising

AlexandrosBA : @EnricoLetta @welikeduel Segretario, ieri a Propaganda ho visto tutta la questione delle correnti interne al PD con… - rrtvln : @MarceloWalker Lei è 'fotonica', di una ironia infinita e con un sarcasmo pungente e potente. Cinica, divertente, unica. #AmandaLear - robertatorre3 : RT @VanityFairIt: Il nuovo cortometraggio della griffe per presentare la collezione AI 2021 è originale e pungente, mescola realtà e finzio… - VanityFairIt : Il nuovo cortometraggio della griffe per presentare la collezione AI 2021 è originale e pungente, mescola realtà e… - gieffepparo : @floandthepugs Ma perché è pungente nella sua ironia. Poi figurati, questi si sentono dei mammasantissima -

Ultime Notizie dalla rete : ironia pungente

Vanity Fair Italia

Nella rosa di personaggi chiamati ad assistere alle sorprese pensate dalla conduttrice e dal suo team, l'ex modella non ha trattenuto l'che l'ha sempre caratterizzata. Amanda Lear a '...... proprio perché sono un po' diffidente e vittimista che avevi messo anche delle qualità come... che il romanzo non sia nelle mie corde perché ho un tipo di scrittura più sintetica,...Ospite di Canzone Segreta, Amanda Lear ha intrattenuto il pubblico di RaiUno come solo lei sa fare. Irrefrenabile nelle sue esternazioni.Beppe Grillo torna a parlare ai suoi parlamentari e li prende sonoramente per i fondelli. Innazitutto definendoli dei veri e propri ...