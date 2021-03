Letta “Next Generation Eu diventi permanente, squadra Italia sia unita” (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna fare in modo che il Next Generation Eu diventi permanente. Questa è la partita della vita a Bruxelles, e la squadra Italia deve essere unita e determinata”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, intervenendo alla 32esima edizione del Workshop Finanza organizzato da The European House-Ambrosetti.“Il patto di stabilità finora ha gestito male le crisi, bisogna passare a un patto di sostenibilità, con regole meno basate su criteri esclusivamente finanziari. L’Italia deve essere credibile per ottenere questo risultato”, ha aggiunto Letta.“La nostra democrazia è malata – ha poi spiegato il leader dem -. In dieci anni abbiamo avuto sette governi con maggioranze diverse. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna fare in modo che ilEu. Questa è la partita della vita a Bruxelles, e ladeve esseree determinata”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, intervenendo alla 32esima edizione del Workshop Finanza organizzato da The European House-Ambrosetti.“Il patto di stabilità finora ha gestito male le crisi, bisogna passare a un patto di sostenibilità, con regole meno basate su criteri esclusivamente finanziari. L’deve essere credibile per ottenere questo risultato”, ha aggiunto.“La nostra democrazia è malata – ha poi spiegato il leader dem -. In dieci anni abbiamo avuto sette governi con maggioranze diverse. ...

