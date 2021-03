L’annuncio di Figliuolo: “In arrivo altre 2,8 milioni dosi di vaccino” (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – altre 2,8 milioni di dosi di vaccino in arrivo su tutto il territorio nazionale. A darne L’annuncio, durante la visita nell’hub vaccinale di Messina, è il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Poche parole rivolte ai cronisti assiepati davanti alla Fiera per spiegare che “la prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi del vaccino Moderna e oltre 1,3 milioni di dosi AstraZeneca”. “E questo – spiega – è il preludio per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che permettono di utilizzare gli hub ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) –2,8didiinsu tutto il territorio nazionale. A darne, durante la visita nell’hub vaccinale di Messina, è il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo. Poche parole rivolte ai cronisti assiepati davanti alla Fiera per spiegare che “la prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione diPfizer, oltre 500 miladelModerna e oltre 1,3diAstraZeneca”. “E questo – spiega – è il preludio per avere nel mese un massiccio afflusso diche permettono di utilizzare gli hub ...

