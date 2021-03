L’annuncio di Figliuolo | “In arrivo altre 2 | 8 milioni dosi di vaccino”

Leggi su italiasera

(Di sabato 27 marzo 2021)2,8didiinsu tutto il territorio nazionale. A darne, durante la visita nell’hub vaccinale di Messina, è il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo. Poche parole rivolte ai cronisti assiepati davanti alla Fiera per spiegare che “la prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione diPfizer, oltre 500 miladelModerna e oltre 1,3diAstraZeneca”. “E questo – spiega – è il preludio per avere nel mese un massiccio afflusso diche permettono di utilizzare gli hub che stiamo andando a realizzare”. Ad accompagnare il generale ...