Incidente sul lavoro nel Crotonese, morto un operaio di 35 anni

Incidente sul lavoro nel Crotonese. Un operaio di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un tetto. CROTONE – Incidente sul lavoro nel Crotonese nella mattinata di sabato 27 marzo 2021. Un operaio di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un tetto durante dei lavori di riparazione. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. E' stata aperta un'indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di quanto successo e, soprattutto, individuare eventuali responsabilità in questa vicenda. Una morte che ha ancora tanti punti da chiarire e i prossimi giorni saranno fondamentali. La tragedia La tragedia è avvenuta nelle ...

