GP Qatar, Moto3: Garcia primo nel gran caldo (Di sabato 27 marzo 2021) Sergio Garcia batte un colpo in questa calda FP3 del GP del Qatar classe Moto3. Il rookie spagnolo del Team Aspar chiude i 45 minuti dell’ultima sessione di libere della classe minima davanti a tutti, con un bel 2’05?064. E’ solo due decimi più lento rispetto al suo miglior crono di ieri, un risultato di tutto rispetto se si considera le condizioni estreme dell’asfalto (50 gradi!). Garcia rifila quasi mezzo secondo al nostro Andrea Migno, e quasi sei su un Tatsuki Suzuki che è l’unico a migliorare la sua posizione nella combinata. Ottima quarta posizione per Izan Guevara, ma non è sufficiente per accedere al Q2. Dennis Foggia, Darryn Binder, Jaume Masia, Xavi Artigas, Pedro Acosta e Ryusei Yamanaka chiudono la top ten. Come avrete intuito, non ci sono scossoni nella classifica combinata, ma i temi da seguire nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Sergiobatte un colpo in questa calda FP3 del GP delclasse. Il rookie spagnolo del Team Aspar chiude i 45 minuti dell’ultima sessione di libere della classe minima davanti a tutti, con un bel 2’05?064. E’ solo due decimi più lento rispetto al suo miglior crono di ieri, un risultato di tutto rispetto se si considera le condizioni estreme dell’asfalto (50 gradi!).rifila quasi mezzo secondo al nostro Andrea Migno, e quasi sei su un Tatsuki Suzuki che è l’unico a migliorare la sua posizione nella combinata. Ottima quarta posizione per Izan Guevara, ma non è sufficiente per accedere al Q2. Dennis Foggia, Darryn Binder, Jaume Masia, Xavi Artigas, Pedro Acosta e Ryusei Yamanaka chiudono la top ten. Come avrete intuito, non ci sono scossoni nella classifica combinata, ma i temi da seguire nella ...

Advertising

OA_Sport : #MOTO3 Garcia il migliore nella FP3 a Losail, bene Andrea Migno - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Moto3, Libere 3 in Qatar: Guevara primo. Nessun cambiamento per la Q2) è stato pubbli… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Qatar 2021 in DIRETTA: Garcia conquista il miglior crono in FP3 Toba svetta nella combinata. Alle 15.… - sportface2016 : #Moto3, risultati e migliori tempi libere 3 del #GPQatar - AsparTeam : RT @corsedimoto: MOTO3 - Sergio #Garcia stampa il miglior crono nelle ultime libere, seguono #Migno e #Suzuki. Kaito #Toba rimane in testa… -