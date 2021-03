Godzilla vs Kong: debutto internazionale con incassi a quota 100 milioni di dollari? (Di sabato 27 marzo 2021) Godzilla vs Kong ha debuttato in Cina e altri 37 mercati a livello internazionale e gli incassi potrebbero arrivare a quota 100 milioni di dollari. Godzilla vs Kong sta ottenendo degli ottimi risultati ai box office e gli incassi potrebbero arrivare alla fine del weekend a sfiorare, o addirittura superare, quota 100 milioni di dollari. L'epico scontro tra le creature ha debuttato in 37 mercati e sembra pronto a battere Tenet che, attualmente, è il lungometraggio hollywoodiano che ha ottenuto i risultati migliori durante questo periodo così complicato per le sale. In Cina Godzilla vs. Kong, dopo un ottimo debutto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021)vsha debuttato in Cina e altri 37 mercati a livelloe glipotrebbero arrivare a100divssta ottenendo degli ottimi risultati ai box office e glipotrebbero arrivare alla fine del weekend a sfiorare, o addirittura superare,100di. L'epico scontro tra le creature ha debuttato in 37 mercati e sembra pronto a battere Tenet che, attualmente, è il lungometraggio hollywoodiano che ha ottenuto i risultati migliori durante questo periodo così complicato per le sale. In Cinavs., dopo un ottimo...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Godzilla vs Kong: debutto internazionale con incassi a quota 100 milioni di dollari?… - shugoshinam : gasp ma è già uscito godzilla vs kong da qualche parte - mingimissinghrs : E neanche quest'anno andrò a vedere Godzilla vs Kong al cinema per colpa di sto covid di merda - je_lsa : @addictedcinemaa Anche perché sarebbe un gran pesce d'aprile in tutti i sensi in piena regola quest'anno Godzilla v… - je_lsa : @addictedcinemaa Anche a me manca molto il cinema...poi oltre a raya aspetto anche x Godzilla vs kong attendo da mo… -