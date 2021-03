Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: Ashram vince a Sofia, Raffaeli in top-10! Baldassarri 22ma (Di sabato 27 marzo 2021) A Sòfia (Bulgaria) sta andando in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Ginnastica ritmica. L’israeliana Linoy Ashram si è imposta nel concorso generale individuale al termine di una serratissima battaglia con la bulgara Boryana Kaleyn: finisce 98.450 a 98.250 dopo che ieri avevano concluso a pari merito la prima metà di gara. Ashram ha fatto la differenza con un ottimo esercizio alle clavette (25.750, tre decimi meglio dell’avversaria) e poi si è difesa al nastro (21.350, un decimo peggio della rivale). A completare il podio è stata la bielorussa Alina Harnasko (96.150) in una gara priva delle fuoriclasse russe. La 17enne marchigiana Sofia Raffaeli, alla prima uscita internazionale da senior, è riuscita a risalire fino alla decima ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) A Sòfia (Bulgaria) sta andando in scena la prima tappa delladel2021 di. L’israeliana Linoysi è imposta nel concorso generale individuale al termine di una serratissima battaglia con la bulgara Boryana Kaleyn: finisce 98.450 a 98.250 dopo che ieri avevano concluso a pari merito la prima metà di gara.ha fatto la differenza con un ottimo esercizio alle clavette (25.750, tre decimi meglio dell’avversaria) e poi si è difesa al nastro (21.350, un decimo peggio della rivale). A completare il podio è stata la bielorussa Alina Harnasko (96.150) in una gara priva delle fuoriclasse russe. La 17enne marchigiana, alla prima uscita internazionale da senior, è riuscita a risalire fino alla decima ...

Advertising

edavid57edavid : RT @repubblica: Ginnastica ritmica, la strada per Tokyo passa da Sofia - SouzaEluam : RT @repubblica: Ginnastica ritmica, la strada per Tokyo passa da Sofia - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ginnastica ritmica, la strada per Tokyo passa da Sofia - repubblica : Ginnastica ritmica, la strada per Tokyo passa da Sofia - CIAfra73 : La ginnastica ritmica sbarca su #La7 con la Coppa del Mondo: tutti i dettagli! -