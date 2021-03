F2 Gara 1 GP Bahrain 2021, dominio di Liam Lawson! (Di sabato 27 marzo 2021) La F2 ha messo da poco la parola fine alla Gara 1 del GP del Bahrain 2021. Nella prima Gara della stagione trionfa il neozelandese Liam Lawson del team Carlin, grazie ad una prestazione davvero eccezionale. Nulla è riuscito a fare nemmeno il compagno di squadra Jehan Daruvala: l’indiano ha provato ad ottenere la vittoria, ma il muro eretto da Lawson non ha ceduto. Terzo posto per David Beckmann, autore di una corsa senza troppi patemi. Buona Gara anche per Prema, con Robert Shwartzman e Oscar Piastri rispettivamente in P4 e in P5. L’australiano proveniente dalla Formula 3 ha provato a mettersi davanti al russo, ma senza successo. F2 Gara 1 GP Bahrain 2021, il riassunto della Gara Parte male Pourchaire, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021) La F2 ha messo da poco la parola fine alla1 del GP del. Nella primadella stagione trionfa il neozelandeseLawson del team Carlin, grazie ad una prestazione davvero eccezionale. Nulla è riuscito a fare nemmeno il compagno di squadra Jehan Daruvala: l’indiano ha provato ad ottenere la vittoria, ma il muro eretto da Lawson non ha ceduto. Terzo posto per David Beckmann, autore di una corsa senza troppi patemi. Buonaanche per Prema, con Robert Shwartzman e Oscar Piastri rispettivamente in P4 e in P5. L’australiano proveniente dalla Formula 3 ha provato a mettersi davanti al russo, ma senza successo. F21 GP, il riassunto dellaParte male Pourchaire, ma ...

mattiamaestri46 : RT @GiulyDuchessa: Si trattava di perdere il meno possibile. In Q vedremo se la #SF21 sarà la vettura che confermerà di aver perso meno di… - Motorsport_IT : #FIAF2 | #Bahrain: Lawson resiste a Daruvala e si prende Gara 1???? - FormulaPassion : #F2 | #BahrainGP, Gara-1: doppietta “#RedBull” con #Liawson e @DaruvalaJehan - mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: Bahrain GP – Analisi passi gara (parte 2): Ferrari 4a forza, in linea con le aspettative. Nessun importante problema di bil… - senisregna : RT @GiulyDuchessa: Si trattava di perdere il meno possibile. In Q vedremo se la #SF21 sarà la vettura che confermerà di aver perso meno di… -