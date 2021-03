Covid: Figliuolo, ‘a Messina dopo Pasqua altro hub vaccinale in palazzetto Rescifina’ (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso con il Prefetto, con il sindaco e le autorità sanitarie locali la possibilità di ampliare l’offerta. Questo posto è stato un grandissimo sforzo, ma 52 postazioni vaccinali in una area così congestionata, potrebbero portare in futuro, quando si aprirà la stagione turistica, dei problemi fisici, di posto”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo lasciando l’hub vaccinale di Messina. “Allora cosa abbiamo deciso con la Protezione civile? Vestire dal punto di vista logistico un altro posto che abbiamo individuato nel palazzetto PalaRescifina, che c’è vicino alla tangenziale, ha spazi e il sindaco lo ha messo a disposizione. Lo vestiremo in tempi brevi per renderlo accessibile dopo Pasqua alla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021), 27 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso con il Prefetto, con il sindaco e le autorità sanitarie locali la possibilità di ampliare l’offerta. Questo posto è stato un grandissimo sforzo, ma 52 postazioni vaccinali in una area così congestionata, potrebbero portare in futuro, quando si aprirà la stagione turistica, dei problemi fisici, di posto”. Lo ha detto il generale Francesco Paololasciando l’hubdi. “Allora cosa abbiamo deciso con la Protezione civile? Vestire dal punto di vista logistico unposto che abbiamo individuato nelPalaRescifina, che c’è vicino alla tangenziale, ha spazi e il sindaco lo ha messo a disposizione. Lo vestiremo in tempi brevi per renderlo accessibilealla ...

