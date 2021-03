Covid, bambina di 11 anni morta a Modena: ricoverata da una settimana, aveva gravi patologie (Di sabato 27 marzo 2021) Una bambina di 11 anni della provincia modenese, affetta da patologie importanti, ha contratto il coronavirus ed è deceduta dopo circa una settimana di ricovero con . Lo riporta la Gazzetta di Modena. Sulla piccola paziente, fanno sapere dalla Ausl di Modena, il Covid si è innestato su un quadro compromesso da tempo per una patologia grave . Era ricoverata al Policlinico Sant'... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021) Unadi 11della provincia modenese, affetta daimportanti, ha contratto il coronavirus ed è deceduta dopo circa unadi ricovero con . Lo riporta la Gazzetta di. Sulla piccola paziente, fanno sapere dalla Ausl di, ilsi è innestato su un quadro compromesso da tempo per una patologia grave . Eraal Policlinico Sant'...

