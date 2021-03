Clubhouse sbarca su Android, l’annuncio ufficiale: c’è anche una novità (Di sabato 27 marzo 2021) La nuova app lanciata nel 2020 sta per arrivare anche su Android e l’annuncio ufficiale arriva proprio dai dirigenti di Clubhouse. Ecco tutte le novità. Il nuovo social nework lanciato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 marzo 2021) La nuova app lanciata nel 2020 sta per arrivaresuarriva proprio dai dirigenti di. Ecco tutte le. Il nuovo social nework lanciato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

EsthDay : lucarinigiac: The Cryptonomist sbarca su Clubhouse | The Cryptonomist è ora sul nuovo social media Clubhouse e doma… - EsthDay : lucarinigiac: The Cryptonomist sbarca su Clubhouse | The Cryptonomist è ora sul nuovo social media Clubhouse e doma… - FraLauricella : #TommasoZorzi sbarca su #Clubhouse e sbaraglia tutti: una room con oltre 3.3k persone. #tzvip - lucarinigiac : The Cryptonomist sbarca su Clubhouse | The Cryptonomist è ora sul nuovo social media Clubhouse e domani si terrà la… - CRToscana : Canali Social: il presidente Mazzeo sbarca su ClubHouse. “Ogni mezzo che allarga il confronto coi cittadini, è util… -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse sbarca Il presidente del Consiglio regionale è social: Mazzeo sbarca su ClubHouse " Senza dimenticare che essere presenti nel mondo dei social, di cui Clubhouse è l'ultimo entrato in ordine di tempo " aggiunge ancora Mazzeo - , è anche un modo molto efficace per far conoscere la ...

I fondatori di Clubhouse hanno incontrato gli utenti italiani ... che mi ha suggerito l'amico Davide Lionetti (@davidelionetti) La saga di Clubhouse, episodio dopo ... il cloud SaaS del settore energia, sbarca in Italia Cloud 18 Marzo 2021 Arriva anche in Italia ...

Clubhouse sbarca su Android, l’annuncio ufficiale: c’è anche una novità BlogLive.it Clubhouse, l’annuncio del cofondatore: «Su Android entro due mesi e senza inviti» Ora Clubhouse sembra finalmente sul punto di sbarcare anche su Android, per giunta senza più il meccanismo a inviti che l’ha caratterizzata nel suo primo anno di vita. Lo ha reso noto domenica il ...

Clubhouse arriva anche su Android (e senza inviti). Ecco da quando Clubhouse, il social network per contenuti solo audio che ha avuto un picco di popolarità tra febbraio e marzo, attualmente disponibile solo per iOS (quindi per ...

" Senza dimenticare che essere presenti nel mondo dei social, di cuiè l'ultimo entrato in ordine di tempo " aggiunge ancora Mazzeo - , è anche un modo molto efficace per far conoscere la ...... che mi ha suggerito l'amico Davide Lionetti (@davidelionetti) La saga di, episodio dopo ... il cloud SaaS del settore energia,in Italia Cloud 18 Marzo 2021 Arriva anche in Italia ...Ora Clubhouse sembra finalmente sul punto di sbarcare anche su Android, per giunta senza più il meccanismo a inviti che l’ha caratterizzata nel suo primo anno di vita. Lo ha reso noto domenica il ...Clubhouse, il social network per contenuti solo audio che ha avuto un picco di popolarità tra febbraio e marzo, attualmente disponibile solo per iOS (quindi per ...