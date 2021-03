Calcio: Mancini, 'Italia squadra votata all'attacco, non possiamo gestire partite' (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Bulgaria-Italia, Mancini: 'Faremo dei cambi ma siamo qui per vincere' - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'Italia squadra votata all'attacco, non possiamo gestire partite'... - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'in Bulgaria per vincere, faremo dei cambi'... - sportli26181512 : Bulgaria-Italia, Mancini: 'Faremo dei cambi ma siamo qui per vincere': Il ct della Nazionale alla vigilia della sec… - SkySport : Bulgaria-Italia, Mancini: 'Faremo dei cambi ma siamo qui per vincere' -