Brusaferro “curva dell’epidemia in discesa | l’estate sarà più libera”

ROMA (ITALPRESS) – "In questa fase la curva dell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi". Ad affermarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, portavoce del Cts – Comitato tecnico scientifico."La scuola – sottolinea – è sempre stata una priorità non solo in Italia. Anche l'Oms ha attivato un tavolo di lavoro su questo tema. In situazioni in cui l'incidenza è elevata si deve ricorrere alla didattica a distanza, però rendere possibile ai ragazzi il ritorno sui banchi è l'obiettivo principale. Un elemento importante è l'età. Nelle fasce più giovani l'infezione circola meno e c'è minore rischio di trasmissione agli adulti. E' un argomento di ...

