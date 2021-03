Vaccini, Draghi: 'Vincolante criterio dell'età, non minaccio le Regioni' (Di venerdì 26 marzo 2021) Per proseguire la campagna vaccinale anti - Covid, il premier Mario Draghi ha sottolineato che 'il criterio dell'età deve tornare a essere prioritario'. Draghi ha chiarito, dopo aver detto nei giorni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) Per proseguire la campagna vaccinale anti - Covid, il premier Marioha sottolineato che 'il'età deve tornare a essere prioritario'.ha chiarito, dopo aver detto nei giorni ...

Advertising

matteorenzi : Draghi significa più autorevolezza in UE, garanzia su Recovery, un cambio di passo sui vaccini, un approccio strate… - meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - gennaromigliore : Vaccini, Gennaro Migliore: 'Chiunque in Italia si sente più sicuro con la guida di Mario Draghi, anche per i toni e… - MariMariDrag : RT @OGiannino: Draghi su polemiche anti UE su vaccini. 'Facile criticare ore le decisioni del passato. Guardiamo al futuro: la decisione di… - EugPascale : @giovannasantam6 Wow. Allora visto che hai capito mi fai sapere quanti vaccini arriveranno questo mese e i prossimi… -