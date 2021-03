Ufficiale: Romulo torna in Brasile. Ha firmato col Cruzeiro (Di sabato 27 marzo 2021) L’oggi 33enne Romulo torna in patria, accettando l’offerta triennale del Cruzeiro. Il centrocampista torna dieci anni dopo al club di Belo Horizonte, in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia. https://twitter.com/Cruzeiro/status/1375549500635422722?s=20 Foto: Instagram personale Romulo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) L’oggi 33ennein patria, accettando l’offerta triennale del. Il centrocampistadieci anni dopo al club di Belo Horizonte, in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia. https://twitter.com//status/1375549500635422722?s=20 Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : Nuova avventura per #Romulo: ufficiale il trasferimento al #Cruzeiro - gnomini : RT @DiMarzio: Nuova avventura per #Romulo: ufficiale il trasferimento al #Cruzeiro - Fprime86 : RT @DiMarzio: Nuova avventura per #Romulo: ufficiale il trasferimento al #Cruzeiro - danicectt : RT @DiMarzio: Nuova avventura per #Romulo: ufficiale il trasferimento al #Cruzeiro - DiMarzio : Nuova avventura per #Romulo: ufficiale il trasferimento al #Cruzeiro -