Traffico Roma del 26-03-2021 ore 15:30 (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverde Roma aggiornamento con il Traffico Buona giornata da Simona Cerchiara risolti incidenti che nelle ultime ore hanno provocato ripercussioni e tra questi un incidente sulla Urbano della A24 in direzione del raccordo è un incidente sulla carreggiata interna del raccordo all’altezza dell’ardeatina Traffico ora complessivamente nella norma Ma attenzione comunque ad incidenti non ancora del tutto risolti a seguito di un incidente prudenza tra via rovetti e via di Torpignattara incidenti e sulla Casilina all’altezza di via di Villa serventi in via della Magliana nei pressi di via Dei grottoni per cui tra Piazza Meucci e Villa Bonelli Intanto in corso lo sciopero del trasporto pubblico chiusa la termini-centocelle un corse ridotte la linea della metro a così come sono minori le corse della Roma Lito regolare invece ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverdeaggiornamento con ilBuona giornata da Simona Cerchiara risolti incidenti che nelle ultime ore hanno provocato ripercussioni e tra questi un incidente sulla Urbano della A24 in direzione del raccordo è un incidente sulla carreggiata interna del raccordo all’altezza dell’ardeatinaora complessivamente nella norma Ma attenzione comunque ad incidenti non ancora del tutto risolti a seguito di un incidente prudenza tra via rovetti e via di Torpignattara incidenti e sulla Casilina all’altezza di via di Villa serventi in via della Magliana nei pressi di via Dei grottoni per cui tra Piazza Meucci e Villa Bonelli Intanto in corso lo sciopero del trasporto pubblico chiusa la termini-centocelle un corse ridotte la linea della metro a così come sono minori le corse dellaLito regolare invece ...

