Traffico Roma del 26-03-2021 ore 09:30 (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverde Roma mentre avanti dalla redazione Traffico scorrevole sulla rete viaria cittadina grazie anche alle restrizioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso Tutto regolare lungo la carreggiata esterna della raccordo anulare gioca analizzata da un incidente avvenuto tra l’uscita per lo svincolo Romanina in direzione Casilina X Traffico intenso bravi coda sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio a la tangenziale est e la polizia locale Cisliano incidente con rallentamenti in viale di Tor Bella Monaca all’altezza della rotatoria per via di Torrenova raccomandiamo le dovute attenzioni Giornata difficile quella di oggi perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dalla quasi totalità delle sigle sindacali a rischio fino ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverdementre avanti dalla redazionescorrevole sulla rete viaria cittadina grazie anche alle restrizioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso Tutto regolare lungo la carreggiata esterna della raccordo anulare gioca analizzata da un incidente avvenuto tra l’uscita per lo svincolonina in direzione Casilina Xintenso bravi coda sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio a la tangenziale est e la polizia locale Cisliano incidente con rallentamenti in viale di Tor Bella Monaca all’altezza della rotatoria per via di Torrenova raccomandiamo le dovute attenzioni Giornata difficile quella di oggi perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dalla quasi totalità delle sigle sindacali a rischio fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Trasporti, oggi sciopero nazionale di 24 ore ... destinate al settore per compensare la riduzione dei ricavi da traffico, causati dagli effetti ... Firenze dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 a fine servizio; Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine ...

Pasqua in zona rossa, Lamorgese. "I controlli? Scrupolosi ma umani" "Per contrastare le organizzazioni criminali che si arricchiscono sul traffico di migranti, bisogna ... È successo a Napoli, a Roma, a Firenze, a Torino. Oggi, il prolungamento dei divieti anti Covid ci ...

Traffico Roma del 26-03-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Traffico, venerdì nero a Firenze? Manifestazione e sciopero Venerdì 26 marzo è in programma la manifestazione #blocchiamoitalia promossa tra gli altri da alcune associazioni di ristoratori e tassisti. La protesta coinvolgerà anche Firenze e prevede il transito ...

Lo sciopero oggi dei mezzi pubblici Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale oggi 26 marzo. Venerdì difficile: Roma, Milano, Napoli, Torino. Ecco le corse garantite e le motivazioni ...

