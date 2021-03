Tg Lazio, edizione del 26 marzo 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Da martedì il Lazio cambierà colore. Dopo quindici giorni di misure stringenti abbandonerà la fascia rossa per passare a quella arancione. L’annuncio è stato dato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il calo dell’indice di replicazione del contagio, sceso a 0,99 dopo due settimane consecutive di dati in diminuzione, ha determinato l’allentamento delle misure. Questa decisione permetterà anche la riapertura degli asili e delle scuole elementari e medie. VACCINO, RECORD SOMMINISTRAZIONI NEL LAZIO: IN UN GIORNO 25.715 Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) Da martedì il Lazio cambierà colore. Dopo quindici giorni di misure stringenti abbandonerà la fascia rossa per passare a quella arancione. L’annuncio è stato dato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il calo dell’indice di replicazione del contagio, sceso a 0,99 dopo due settimane consecutive di dati in diminuzione, ha determinato l’allentamento delle misure. Questa decisione permetterà anche la riapertura degli asili e delle scuole elementari e medie. VACCINO, RECORD SOMMINISTRAZIONI NEL LAZIO: IN UN GIORNO 25.715

