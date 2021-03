Roberta Mastromichele | attrice italiana e fidanzata di Matt Dillon

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021), classe 1976, è una famosa, originaria di Roma. La giovane è la donna che è riuscita a conquistare il cuore del famoso attore, per molti anni, si è dedicata a una sua grande passione, la danza. Tra le persone che l’hanno aiutata a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo è il coreografo Luca Tommasini, in Stasera Pago io, Uno di Noi, MTV Awards, La Notte Vola. Per inseguire il sogno si è trasferita a Londra per studiare la lingua. La sua bravura e bellezza ha colpito molti direttori di programma televisivi ed è diventata la coreografa per videoclip di star famose tra cui Ricky Martin e Robbie Williams. La vita privata di...