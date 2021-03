Quartieri Spagnoli | percettori del Reddito di cittadinanza ripuliscono le strade

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un gruppo di cittadini che beneficiano deldisi sono mobilitati per ripulire ledei. Hanno voluto rendersi utile quindi alla società partendo dal proprio territorio. Un gesto che deve servire da monito a quelle tante persone che con poco senso civico vano avanti con il RdC senza però dare un proprio contributo. In questo modo infatti non si fa altro che alimentare la disoccupazione, in molti casi. Questo gruppo di persone poi ha deciso di partire con un’opera di vera e propria riqualificazione in una delle zone più difficili della città. Iinfatti rappresentano il bello ed il brutto di Napoli come tanti altripopolari. A dirla tutta, ...