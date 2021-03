Qualificazioni Mondiali 2022: probabili formazioni di Svizzera-Lituania (Di venerdì 26 marzo 2021) Svizzera-Lituania è una gara del Girone C delle Qualificazioni Mondiali 2022. Si giocherà al Kybunpark di San Gallo alle ore 20.45. Abbiamo di fronte la prima della classe assieme all’Italia, la Svizzera, contro una squadra che non ha ancora iniziato la sua avventura, la Lituania. La Svizzera di Petkovic all’esordio non ha deluso dominando la Bulgaria e dando un segnale forte agli Azzurri di Mancini. La Lituania invece deve ancora esordire e lo fa proprio contro gli Svizzeri. Bulgaria-Italia, probabili formazioni e dove vederla Olanda – Lettonia, in Tv e formazioni Come arrivano Svizzera e Lituania? Petkovic esulta per i tre punti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021)è una gara del Girone C delle. Si giocherà al Kybunpark di San Gallo alle ore 20.45. Abbiamo di fronte la prima della classe assieme all’Italia, la, contro una squadra che non ha ancora iniziato la sua avventura, la. Ladi Petkovic all’esordio non ha deluso dominando la Bulgaria e dando un segnale forte agli Azzurri di Mancini. Lainvece deve ancora esordire e lo fa proprio contro gli Svizzeri. Bulgaria-Italia,e dove vederla Olanda – Lettonia, in Tv eCome arrivano? Petkovic esulta per i tre punti ...

