PS5: Bloodborne in 4K, 60 fps è incredibile! (Di venerdì 26 marzo 2021) I fan di Bloodborne hanno implorato un aggiornamento del gioco da quando la più potente PlayStation 4 Pro di Sony è stata rivelata nel 2016. Ma quei fan non hanno avuto alcun sollievo, nemmeno su PlayStation 5, dove Bloodborne funziona più o meno come sulla PlayStation 4 originale. I modder sono intervenuti per inserire un supporto non ufficiale per i 60 frame al secondo di refresh rate, e ora i ragazzi di Digital Foundry hanno fatto un ulteriore passo avanti, dando a Bloodborne un rifacimento in 4K. leggi anche: Bloodborne, Uncharted, God of War e altri giochi Sony PS4 in arrivo su PC Digital Foundry ha ottenuto questo risultato con l'aiuto di uno strumento di image-upscaling AI chiamato Video Enhance AI di Topaz Labs, elaborando filmati preregistrati con risoluzione 1080p fino alla risoluzione 4K.

