Procura Figc: multa alla Lazio e 13 mesi di stop per Lotito (Di venerdì 26 marzo 2021) Duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Sono queste – riporta l'ANSA – le richieste appena presentate dalla Procura Figc nel processo davanti al Tribunale nazionale federale per vioLazione dei protocolli Covid. Niente punti di L'articolo

