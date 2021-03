Nuovo record di contagi giornalieri in Puglia: 2161 positivi in ventiquattro ore. Stabili i ricoveri (Di sabato 27 marzo 2021) Ancora una volta oltre 2mila casi Covid in un giorno in Puglia. Il tasso di positività è al 15,87% 25 marzo 2021 Nuovo record di casi giornalieri Covid in Puglia: i contagi rilevati nelle ultime 24 ... Leggi su baritoday (Di sabato 27 marzo 2021) Ancora una volta oltre 2mila casi Covid in un giorno in. Il tasso dità è al 15,87% 25 marzo 2021di casiCovid in: irilevati nelle ultime 24 ...

