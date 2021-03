Nuovo dpcm, in arrivo la stretta dopo Pasqua: ipotesi mini proroga, nessuna Regione in giallo (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovo dpcm, in arrivo la stretta dopo Pasqua. Un Nuovo dpcm è atteso nei prossimi giorni, probabilmente tra lunedì e mercoledì della prossima settimana: dovrebbe contenere quasi sicuramente una mini proroga delle misure anti Covid previste fino al 6 aprile, con un possibile allentamento per la scuola, che potrebbe riaprire anche in zona rossa per i più piccoli, forse fino alla prima media. Nel vertice Stato-Regioni che si terrà oggi verranno presentate le nuove linee guida sui vaccini: una delle proposte è quella di tenere aperti i punti vaccinali 12 ore al giorno per somministrare una dose ogni 10 minuti. Si affronterà anche il tema della scuola, con l’ipotesi riapertura dal 6 ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 26 marzo 2021), inla. Unè atteso nei prossimi giorni, probabilmente tra lunedì e mercoledì della prossima settimana: dovrebbe contenere quasi sicuramente unadelle misure anti Covid previste fino al 6 aprile, con un possibile allentamento per la scuola, che potrebbe riaprire anche in zona rossa per i più piccoli, forse fino alla prima media. Nel vertice Stato-Regioni che si terrà oggi verranno presentate le nuove linee guida sui vaccini: una delle proposte è quella di tenere aperti i punti vaccinali 12 ore al giorno per somstrare una dose ogni 10 minuti. Si affronterà anche il tema della scuola, con l’riapertura dal 6 ...

