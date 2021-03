Napoli | vandalizzata la statua di Dante nel giorno del suo memoriale

Advertising

... no alla dismissione: presidio di protesta a Ponticelli I BENI CULTURALIEst, l'antica Villa ... Occupata,e distrutta, la struttura è in gravi condizioni dal punto di vista ...IL DANNO, edicola votiva'Patrimonio in malora e... LA SITUAZIONE Covid, la Campania non migliora:sarà un'altra... I mezzi - in stato di abbandono - erano accantonati in zona ...Napoli – Il 25 marzo giornata nazionale dedicata a Dante ma a Napoli ignoti hanno vandalizzano la statua a lui dedicata. Nella giornata mondiale dedicata a Dante a 700 anni dalla sua morte quindi alcu ...Mentre l’Italia intera celebra il Sommo Poeta Dante a 700 anni dalla morte, c’è chi con atti vandalici ne ha infangato la memoria.