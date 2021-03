Martina Sebastiani, ex di Tempation rivela il nome della figlia, ed è polemica (Di venerdì 26 marzo 2021) Martina Sebastiani, nota per aver partecipato al reality ‘Temptation Island’, in coppia con il suo fidanzato dell’epoca Gianpaolo Quarta, è in queste ore, al centro di un gossip, per aver pubblicato un post, in cui rivela il nome della bambina che sta aspettando. Martina Sebastiani,ex di Temptation Island La ragazza, che dopo l’uscita dal reality, ha troncato la sua storia con Quarta, ha voltato pagina, ed oggi è, felicemente fidanzata con Gianfranco, un ragazzo, che non appartiene al mondo dello spettacolo. La coppia, che convive ormai da più di due anni, è in attesa di una bambina, e la gravidanza, è stata comunicata recentemente sui social. Sempre sui social, a distanza di qualche settimana, è stato rivelato, anche il sesso ed ... Leggi su formatonews (Di venerdì 26 marzo 2021), nota per aver partecipato al reality ‘Temptation Island’, in coppia con il suo fidanzato dell’epoca Gianpaolo Quarta, è in queste ore, al centro di un gossip, per aver pubblicato un post, in cuiilbambina che sta aspettando.,ex di Temptation Island La ragazza, che dopo l’uscita dal reality, ha troncato la sua storia con Quarta, ha voltato pagina, ed oggi è, felicemente fidanzata con Gianfranco, un ragazzo, che non appartiene al mondo dello spettacolo. La coppia, che convive ormai da più di due anni, è in attesa di una bambina, e la gravidanza, è stata comunicata recentemente sui social. Sempre sui social, a distanza di qualche settimana, è statoto, anche il sesso ed ...

