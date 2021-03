Mario Draghi: "Riapriamo le scuole, non possiamo allentare di più" (Di venerdì 26 marzo 2021) “Mi riservo di esaminare la parte giuridica degli ultimi contratti (sui vaccini, ndr). Confermo quanto detto: c’è in gioco la salute, la vita e la morte, bisogna cercare il coordinamento europeo e se non si vede la soluzione bisogna cercare altre strade. Io però starei attento a fare certi contratti”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa indetta all’indomani del Consiglio europeo. Il riferimento, in particolare, è allo Sputnik. Il premier ha spiegato che la strada è ancora lunga. L’Ema dovrà valutare i dati e ci vorrà ancora qualche mese: “Ieri - ha continuato Draghi - la presidente della commissione ha messo in luce come, da un’indagine fatta dalla commissione parlando col fondo d’investimento russo, possono produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto all’estero. È ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) “Mi riservo di esaminare la parte giuridica degli ultimi contratti (sui vaccini, ndr). Confermo quanto detto: c’è in gioco la salute, la vita e la morte, bisogna cercare il coordinamento europeo e se non si vede la soluzione bisogna cercare altre strade. Io però starei attento a fare certi contratti”, ha detto il presidente del Consigliodurante la conferenza stampa indetta all’indomani del Consiglio europeo. Il riferimento, in particolare, è allo Sputnik. Il premier ha spiegato che la strada è ancora lunga. L’Ema dovrà valutare i dati e ci vorrà ancora qualche mese: “Ieri - ha continuato- la presidente della commissione ha messo in luce come, da un’indagine fatta dalla commissione parlando col fondo d’investimento russo, possono produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il resto all’estero. È ...

