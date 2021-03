Maria Elena Boschi | “Vorrei un figlio da Giulio Berruti”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Diventare madre? “Lo sogno da sempre. Accanto aviene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”. L’Onorevole, ospite per la prima volta in esclusiva a Verissimo per un’intervista ritratto, parla della sua storia d’amore con l’attore. “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”. Un amore sempre più solido che potrebbe essere consacrato con il matrimonio: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per ...

