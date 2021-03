LIVE Sinner-Gaston, Masters1000 Miami in DIRETTA: a breve l’altoatesino in campo (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 I due contendenti sono sul campo 4 dell’Hard Rock Stadium per gli scambi di riscaldamento. 19.39 I due si sono affrontati poche settimane fa, a Marsiglia: fu l’azzurro a prevalere per 6-4 6-1. 19.33 Il francese Hugo Gaston, numero 162 del mondo, ha ricevuto una wild card per questo torneo ed è riuscito a portarsi a casa lo scalpo di Dominik Koepfer per 6-1 6-4. 19.28 Debutto nel Master 1000 della Florida per l’azzurro, e ci arriva da numero 31 del mondo. Essendo la testa di serie numero 21, ha avuto a disposizione un bye per accedere DIRETTAmente al secondo turno. 19.25 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Hugo Gaston, match valido per il secondo turno dell’ATP ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 I due contendenti sono sul4 dell’Hard Rock Stadium per gli scambi di riscaldamento. 19.39 I due si sono affrontati poche settimane fa, a Marsiglia: fu l’azzurro a prevalere per 6-4 6-1. 19.33 Il francese Hugo, numero 162 del mondo, ha ricevuto una wild card per questo torneo ed è riuscito a portarsi a casa lo scalpo di Dominik Koepfer per 6-1 6-4. 19.28 Debutto nel Master 1000 della Florida per l’azzurro, e ci arriva da numero 31 del mondo. Essendo la testa di serie numero 21, ha avuto a disposizione un bye per accederemente al secondo turno. 19.25 Buonasera a tutti e benvenuti alladi Jannik-Hugo, match valido per il secondo turno dell’ATP ...

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Gaston, secondo turno #AtpMiami 2021 - livetennisit : Masters 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Jannik Sinner (LIVE) - zazoomblog : LIVE Sinner-Gaston Masters1000 Miami in DIRETTA: sfida all’emergente francese - #Sinner-Gaston #Masters1000 #Miami… - infoitsport : LIVE Sinner-Gaston, risultato in tempo reale Atp Miami 2021: inizio ore 19.30 - zazoomblog : LIVE Sinner-Gaston Masters1000 Miami in DIRETTA: sfida all’emergente francese - #Sinner-Gaston #Masters1000 #Miami -