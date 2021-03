L’Isola dei Famosi malore e preoccupazione per un concorrente (Di venerdì 26 marzo 2021) Grande preoccupazione alL’Isola dei Famosi dopo il malore improvviso che ha colpito il naufrago Gilles Rocca. Infatti, l’attore e regista ha abbandonato momentaneamente il gioco a causa di un malore improvviso. Sono intervenuti i medici che hanno deciso di sottoporre il naufrago ad esami più specifici. Gilles Rocca ha abbandonato momentaneamente L’Isola dei Famosi per sottoporsi a degli accertamenti. Le sue condizioni di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 marzo 2021) Grandealdeidopo ilimprovviso che ha colpito il naufrago Gilles Rocca. Infatti, l’attore e regista ha abbandonato momentaneamente il gioco a causa di unimprovviso. Sono intervenuti i medici che hanno deciso di sottoporre il naufrago ad esami più specifici. Gilles Rocca ha abbandonato momentaneamentedeiper sottoporsi a degli accertamenti. Le sue condizioni di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

