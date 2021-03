Lazio: cominciato processo per violazione dei protocolli. Attesa per la richiesta della Procura (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ appena cominciato al Tribunale nazionale federale della Figc il processo alla Lazio e a Claudio Lotito per vioLazione dei protocolli Covid. La Lazio, il suo presidente e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia erano stati deferiti dalla Procura federale per la mancata comunicazione alle Asl competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi ai tamponi Uefa in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020), e per la mancata comunicazione alle Asl e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi Uefa (Immobile, Leiva e Strakosha) prima della partita con il Torino (1 novembre 2020), e l’inserimento in distinta di un giocatore positivo nella gara con la ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ appenaal Tribunale nazionale federaleFigc ilallae a Claudio Lotito per vione deiCovid. La, il suo presidente e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia erano stati deferiti dallafederale per la mancata comunicazione alle Asl competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi ai tamponi Uefa in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020), e per la mancata comunicazione alle Asl e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi Uefa (Immobile, Leiva e Strakosha) primapartita con il Torino (1 novembre 2020), e l’inserimento in distinta di un giocatore positivo nella gara con la ...

