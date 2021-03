I videogiochi vincitori dei BAFTA Game Awards 2021 Li hai provati tutti?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 26 marzo 2021) I, i premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts ai miglioridell'anno precedente, si sono appena conclusi. I premi più prestigiosi hanno riservato una sorpresa, Hades, il roguelike di Supergiants, ha fatto incetta, scalzando titoli come The Last of Us 2, Animal Crossing: New Horizon e Ghost of Tsushima. Hades trailer Hades si è infatti aggiudicato il premio come miglior gioco e ha ottenuto l'award anche nelle categorie Narrative,Design e Artistic Achievement. Primo premio per la miglior performance da non protagonista a Logan Cunningham ( la voce di Hades, Achille, Poseidone, Asterio, Caronte e la voce narrante del gioco). The Last of Us 2 non è rimasto comunque a bocca asciutta, dopo aver sbancato i ...