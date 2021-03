Halo Infinite, sviluppatori distruggono pianoforte per creare gli effetti sonori – VIDEO (Di venerdì 26 marzo 2021) Gli sviluppatori di Halo Infinite, 343 Industries, hanno fatto a pezzi un pianoforte per registrare gli effetti sonori, come ha rivelato lo studio in un nuovo blog che descrive in dettaglio molti aspetti della produzione audio del gioco. Ma il team audio di 343 non ha semplicemente usato il pianoforte come bersaglio per vari strumenti contundenti. Prima di distruggerlo, hanno messo un subwoofer sul pianoforte per usarlo come risonatore. E dopo averlo distrutto, hanno messo del ghiaccio secco su numerosi pezzi dei resti del pianoforte, “il che ha prodotto una serie di canti, muggiti, stridori e tanti altri strani suoni“, hanno dichiarato gli sviluppatori. Alcuni dei suoni risultanti sono da brivido. (È interessante ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 26 marzo 2021) Glidi, 343 Industries, hanno fatto a pezzi unper registrare gli, come ha rivelato lo studio in un nuovo blog che descrive in dettaglio molti aspetti della produzione audio del gioco. Ma il team audio di 343 non ha semplicemente usato ilcome bersaglio per vari strumenti contundenti. Prima di distruggerlo, hanno messo un subwoofer sulper usarlo come risonatore. E dopo averlo distrutto, hanno messo del ghiaccio secco su numerosi pezzi dei resti del, “il che ha prodotto una serie di canti, muggiti, stridori e tanti altri strani suoni“, hanno dichiarato gli. Alcuni dei suoni risultanti sono da brivido. (È interessante ...

