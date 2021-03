Ferdinando Guglielmotti e Barbara d' Urso | la verità del visconte sulla storia con la d' Urso | ' È stato un momento bello'

(Di venerdì 26 marzo 2021) ...essere andate diversamente e a parlare dei suoi rapporti cond'sarebbeproprio ilnel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo poi ripresa da Today .it. La ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Dopo una lunga e attenta riflessione, il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare per sempre l’… - infoitcultura : Isola, Ferdinando Guglielmotti svela: “Con Barbara d’Urso c’è stato…” - benjamn_boliche : RT @IsolaDeiFamosi: Il visconte Ferdinando Guglielmotti ripensa alla possibilità offerta da Parasite Island... Twittate con #ISOLAPARTY p… - ROFEVE : RT @IsolaDeiFamosi: Caldo, caldissimo direttamente dall'Honduras il primo eliminato dell'#isola! È con noi il visconte Ferdinando Guglielmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferdinando Guglielmotti

IL GIORNO

L'esperienza di, o anche solo "il Visconte", in quel dell' Isola dei Famosi è stata fugace ma segnante dal punto di vista della cronaca rosa. La sua brevissima permanenza alle Honduras ha ...Appena sotto la somma di Elisa Isoardi ci dovrebbero essere Daniela Martani e, che guadagnerebbero 12 mila euro a settimana. Dunque dovrebbe essere questo il podio di questa ...Barbara d’Urso, Visconte Ferdinando Guglielmotti dichiara: “Mi ha detto che non vedeva l’ora di vedermi a L’Isola”. Ferdinando Guglielmotti a Nuovo ha poi dichiarato che Barbara d’Urso era entusiasta ...Non lo sapremo mai”. Il visconte Ferdinando Guglielmotti ha ammesso che oggi vuole molto bene a Barbara d’Urso e lo stesso sentimento prova l’attrice nei suoi confronti. Chi è il visconte Ferdinando ...