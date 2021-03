Due cadaveri trovati in strada nel Napoletano, indagini in corso (Di venerdì 26 marzo 2021) Due cadaveri sono stati trovati in strada nel Napoletano. L’ipotesi è quella di una rapina finita male. VILLARICCA (NAPOLI) – Due cadaveri trovati in strada nel Napoletano. La tragica scoperta è stata fatta nella serata di venerdì 26 marzo da una pattuglia della polizia municipale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, uno dei due uomini era riverso accanto ad una Smart schiacciata contro un muro. A distanza di una ventina di metri un secondo corpo senza vita, molto probabilmente caduto da una moto di grossa cilindrata. A terra c’erano anche una pistola e un rolex. indagini in corso La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo. Nessuna ipotesi è esclusa, ma lo scenario più ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) Duesono statiinnel. L’ipotesi è quella di una rapina finita male. VILLARICCA (NAPOLI) – Dueinnel. La tragica scoperta è stata fatta nella serata di venerdì 26 marzo da una pattuglia della polizia municipale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, uno dei due uomini era riverso accanto ad una Smart schiacciata contro un muro. A distanza di una ventina di metri un secondo corpo senza vita, molto probabilmente caduto da una moto di grossa cilindrata. A terra c’erano anche una pistola e un rolex.inLa Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo. Nessuna ipotesi è esclusa, ma lo scenario più ...

