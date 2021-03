Depressione | cos’è | sintomi e come uscirne

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 marzo 2021) Siamo abituati ad etichettare ciò che ci circonda perché il tutto possa apparire più semplice e chiaro. Tuttavia, non sempre è possibile racchiudere in poche parole il significato di un concetto che si porta dietro innumerevoli sfaccettature. E questo è ancora più vero quando si ha a che fare con la sfera psicologica, dove la soggettività riveste un ruolo chiave. Un esempio concreto è la, una patologia sempre tanto chiacchierata e i cui confini non possono essere tratteggiati in modo netto. Diverse volte infatti ci sarà capitato di esclamare in un momento di tristezza e senza neanche troppo pensarci “mi sento depresso”, ma cosa vuol dire di preciso? In realtà, il terminenon sempre viene utilizzato in modo del tutto appropriato. Invece, è bene partire da un’idea di base fondamentale: non c’è una sola forma di ...