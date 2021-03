David di Donatello 2021: Zalone non è più un tabù (Di venerdì 26 marzo 2021) Presentate questa mattina le cinquine dei David di Donatello 2021: doppietta per Alba Rohrwacher (che dovrà vedersela con Sophia Loren) La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2021, da sessantasei anni il Premio più ambito del cinema italiano, si terrà il prossimo 11 Maggio: la diretta televisiva andrà in onda, condotta per il sesto anno consecutivo da Carlo Conti, nella prima serata di Raiuno; location lo studio 5 della Dear intitolato a Fabrizio Frizzi, mancato esattamente tre anni fa. “Per la diretta televisiva abbiamo diversi piani: tutto dipenderà dalle normative in essere quando andremo in onda”, ha detto Carlo Conti, facendo seguito a quanto auspicato poco prima dal direttore di Raiuno Stefano Coletta: “L’anno scorso Carlo era solo in studio, con i candidati tutti ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) Presentate questa mattina le cinquine deidi: doppietta per Alba Rohrwacher (che dovrà vedersela con Sophia Loren) La cerimonia di consegna deidi, da sessantasei anni il Premio più ambito del cinema italiano, si terrà il prossimo 11 Maggio: la diretta televisiva andrà in onda, condotta per il sesto anno consecutivo da Carlo Conti, nella prima serata di Raiuno; location lo studio 5 della Dear intitolato a Fabrizio Frizzi, mancato esattamente tre anni fa. “Per la diretta televisiva abbiamo diversi piani: tutto dipenderà dalle normative in essere quando andremo in onda”, ha detto Carlo Conti, facendo seguito a quanto auspicato poco prima dal direttore di Raiuno Stefano Coletta: “L’anno scorso Carlo era solo in studio, con i candidati tutti ...

Advertising

RaiNews : Con 15 candidature Volevo nascodermi di Giorgio Diritti è il film che ha ottenuto più nomination alla 66a edizione… - PremiDavid : Venerdì alle 11:30 saranno annunciate le candidature dell’edizione 2021 dei David di Donatello, vi aspettiamo onlin… - piperlastrega : RT @lavocedellapau: CON I DAVID DI DONATELLO ABBIAMO FINALMENTE DEI PREMI CON IL NOSTRO FUSO ORARIO SIA RINGRAZIATO IL SIGNORE NON DOVREMO… - zazoomblog : David di Donatello 2021 l’elenco delle candidature - #David #Donatello #l’elenco #delle - vanauhlala : David di Donatello more like Elio Germano mondo dominazione -