Covid | Tar Lazio sospende chiusura scuole in ' zone rosse' | Governo riesamini le misure

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Tar delha sospeso l'efficacia del Dpcm del 2 marzo scorso che ha disposto la didattica a distanza in tutte ledelle Regioni in "zona rossa". I giudici, presidente Antonino Savo Amodio ed estensore Lucia Maria Brancatelli, hanno così accolto la domanda cautelare presentata da un gruppo di studenti e genitori di alunni minorenni di tutta Italia, rappresentati dagli avvocati Valerio Onida e Barbara Randazzo, rinviando la discussione di merito all'udienza del 14 luglio. Con la decisione di oggi, il Tar ha stabilito quindi che la Presidenza del Consiglio entro il 2 aprilele. I giudici hanno accolto le richieste "ai soli fini del riesame da parte della presidenza del consiglio dei ministri delle impugnate previsioni contenute nel Dpcm". Invece sempre il Tar quest'oggi con un'altra ordinanza ...

