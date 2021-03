Covid, la Puglia entra in zona rossa rafforzata. Il presidente Michele Emiliano firma l’ordinanza che sarà in vigore fino al 6 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) La Puglia, alle prese con un trend di contagi preoccupante e con gli ospedali ai limiti, è costretta a subire nuove misure. Il presidente Michele Emiliano ha firmato una nuova ordinanza con cui inasprisce le misure anti Covid previste dalla zona rossa, con provvedimenti che saranno in vigore da domani, 27 marzo, fino al 6 aprile. l’ordinanza vieta gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. Tutte le attività commerciali dovranno chiudere alle ore 18, a eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) La, alle prese con un trend di contagi preoccupante e con gli ospedali ai limiti, è costretta a subire nuove misure. Ilhato una nuova ordinanza con cui inasprisce le misure antipreviste dalla, con provvedimenti che saranno inda domani, 27 marzo,al 6vieta gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni dellaper raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. Tutte le attività commerciali dovranno chiudere alle ore 18, a eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per ...

Advertising

BlunoteWeb : #Puglia: #Covid, restrizioni in vigore dal #27marzo - LaGazzettaWeb : Puglia, emanata nuova ordinanza anti Covid: stop a seconde case e negozi chiusi alle 18 - Telebari : Covid, rafforzata zona rossa in Puglia: chiusura negozi alle 18 e asporto su prenotazione - L'ordinanza - #Bari… - Mary_Tota : RT @andtundo: Della #Puglia si parla poco: è una delle poche regioni dove il picco non è arrivato, gli ospedali sono già al collasso. Dentr… - Grottaglie : Ultim'Ora Covid #Puglia: Emiliano emana NUOVA ORDINANZA - -