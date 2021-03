Covid: fonti M5S, ‘su aperture stop propaganda Lega, non sta più all’opposizione’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Invece di parlare di aperture e chiusure dopo Pasqua, nella Lega farebbero bene a occuparsi dei problemi sanitari nelle regioni che governano e dei tavoli di crisi del Mise, rispetto ai quali c’è bisogno urgente che dal loro ministro arrivino segnali di vita. Queste sono le risposte che chiedono i cittadini”. Così all’Adnkronos fonti apicali del Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Invece di parlare die chiusure dopo Pasqua, nellafarebbero bene a occuparsi dei problemi sanitari nelle regioni che governano e dei tavoli di crisi del Mise, rispetto ai quali c’è bisogno urgente che dal loro ministro arrivino segnali di vita. Queste sono le risposte che chiedono i cittadini”. Così all’Adnkronosapicali del Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

