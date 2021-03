Covid: controlli rafforzati per Pasqua, verso Comitato sicurezza 1 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – controlli rafforzati nei giorni di Pasqua, quando tutta Italia diventerà ‘rossa’, ovvero blindata per evitare una nuova ondata di contagi. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il Comitato di sicurezza nazionale per decidere controlli e forze da dispiegare sulle strade italiane dovrebbe riunirsi il primo aprile, per decidere dell’organizzazione delle forze in campo. I giorni della stretta vanno dal 3 al 5 aprile compreso, giorno di pasquetta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) –nei giorni di, quando tutta Italia diventerà ‘rossa’, ovvero blindata per evitare una nuova ondata di contagi. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, ildinazionale per decideree forze da dispiegare sulle strade italiane dovrebbe riunirsi il primo, per decidere dell’organizzazione delle forze in campo. I giorni della stretta vanno dal 3 al 5compreso, giorno di pasquetta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

