Calendario Autodromo Monza 2021 | tra importanti conferme e grandi novità

(Di venerdì 26 marzo 2021) A poche ore dall’inizio della F1 e del Motomondiale, l’Nazionaleha diramato ildel, una delle stagioni più ricche degli ultimi anni. Il tempio della velocità si appresta per una nuova importante stagione agonistica in cui l’obiettivo sarà quello di accogliere i tanti appassionati che puntualmente si presentano nello storico impianto lombardo. Il cuore delè come sempre il GP d’Italia di F1, appuntamento che si svolgerà nel fine settimana del 10 al 12 settembre. Ilrappresenta una data particolare visto che si festeggeranno i 100 anni dal primo evento disputato con questo nome, manifestazione che si svolse nel 1921 sul circuito di Montichiari a Brescia. Oltre alla massima formula, sono moltissime le categorie che faranno tappa a ...

... "l'Italia si merita di avere due Gran premi di Formula Uno fissi nel". Ma la 'vecchia' ... Cento milioni di euro servirebbero per accompagnare l'nel futuro. Troppi per l'Aci che già ...Si fa sempre più ricco di proposte ildell'Nazionale di Monza , presentato ieri in una conferenza stampa tenutasi online. Confermati il GT World Challenge Europe, l'European Le Mans Series e gli ACI Racing Weekend , ...Pronti a ripartire, come sempre rombanti e agguerriti: sono i protagonisti del primo fine settimana agonistico 2021 all’Autodromo umbro di Magione. Sabato 27 e domenica 28 Marzo, infatti, prenderanno ...Magione (Perugia) – Pronti a ripartire, come sempre rombanti e agguerriti: sono i protagonisti del primo fine settimana agonistico 2021 ...