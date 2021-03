“Abbiamo perso il bambino”. L’annuncio triste della coppia di UeD: “Ora affrontiamo il nostro dolore” (Di venerdì 26 marzo 2021) Una notizia terribile quella che ha avvolto Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Loro, una delle coppie più prolifiche in termini di longevità, tra quelle emerse dal dating show più popolare della televisione, Uomini e Donne. Dopo averlo annunciato via social, i due amanti si sono chiusi nel loro dolore. Il messaggio è stato breve e diretto, a voler sottolineare la mancanza di parole che caratterizza questo tipo di status sentimentale. L’intenzione era semplicemente relativa al voler informare il popolo di follower che attendeva notizie circa le evoluzioni della dolce attesa della bella Alessia Cammarota. “Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto. Vi prego! Abbiamo bisogno solo di affrontare il nostro dolore. Da soli. Speriamo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 26 marzo 2021) Una notizia terribile quella che ha avvolto Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Loro, una delle coppie più prolifiche in termini di longevità, tra quelle emerse dal dating show più popolaretelevisione, Uomini e Donne. Dopo averlo annunciato via social, i due amanti si sono chiusi nel loro. Il messaggio è stato breve e diretto, a voler sottolineare la mancanza di parole che caratterizza questo tipo di status sentimentale. L’intenzione era semplicemente relativa al voler informare il popolo di follower che attendeva notizie circa le evoluzionidolce attesabella Alessia Cammarota. “Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto. Vi prego!bisogno solo di affrontare il. Da soli. Speriamo ...

