Vaccino, AstraZeneca costretta a rivedere i dati: “Efficacia inferiore al 79%” (Di giovedì 25 marzo 2021) Prima lo stop, in via precauzionale, di fronte a una serie di casi sospetti di eventi infausti. Poi il ritorno sul mercato, con tanto di rassicurazioni sulla totale Efficacia e sicurezza del farmaco. Intorno al Vaccino AstraZeneca, però, la situazione resta tutt’altro che nitida. Dagli Stati Uniti alcuni ricercatori hanno evidenziato come i dati forniti a riprova della totale validità della cura siano in realtà obsoleti e quindi, da soli, non permetterebbero certo di tirare un sospiro di sollievo. Ora, ecco che un aggiornamento della stessa casa farmaceutica ha portato a una revisione delle stime sul prodotto. Nelle scorse settimane, infatti, la casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca aveva ribadito come il suo farmaco fosse efficace al 79%. Una cifra che è stata però costretta ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 25 marzo 2021) Prima lo stop, in via precauzionale, di fronte a una serie di casi sospetti di eventi infausti. Poi il ritorno sul mercato, con tanto di rassicurazioni sulla totalee sicurezza del farmaco. Intorno al, però, la situazione resta tutt’altro che nitida. Dagli Stati Uniti alcuni ricercatori hanno evidenziato come iforniti a riprova della totale validità della cura siano in realtà obsoleti e quindi, da soli, non permetterebbero certo di tirare un sospiro di sollievo. Ora, ecco che un aggiornamento della stessa casa farmaceutica ha portato a una revisione delle stime sul prodotto. Nelle scorse settimane, infatti, la casa farmaceutica anglo-svedeseaveva ribadito come il suo farmaco fosse efficace al 79%. Una cifra che è stata però...

