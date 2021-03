Vaccini in azienda e più dosi, Governo prepara lo sprint (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – “Avremo 4 milioni di dosi di vaccino già a fine mese e poi aspettiamo 50 milioni di dosi per il prossimo trimestre“. Lo avrebbe detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’incontro su Vaccini e aggiornamento del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro cui partecipano il collega di Governo Andrea Orlando e i rappresentanti delle parti sociali. Secondo fonti che partecipano all’incontro Speranza avrebbe sottolineato che tra i 50 milioni di dosi di vaccino nel secondo trimestre “ci saranno le prime dosi di Johnson & Johnson, che è un vaccino monodose che avrà sul piano della logistica un impatto non banale”. Speranza avrebbe aggiunto che nel nuovo piano presentato nella Conferenza Stato-Regioni le fasce anagrafiche saranno un elemento ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – “Avremo 4 milioni didi vaccino già a fine mese e poi aspettiamo 50 milioni diper il prossimo trimestre“. Lo avrebbe detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’incontro sue aggiornamento del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro cui partecipano il collega diAndrea Orlando e i rappresentanti delle parti sociali. Secondo fonti che partecipano all’incontro Speranza avrebbe sottolineato che tra i 50 milioni didi vaccino nel secondo trimestre “ci saranno le primedi Johnson & Johnson, che è un vaccino monodose che avrà sul piano della logistica un impatto non banale”. Speranza avrebbe aggiunto che nel nuovo piano presentato nella Conferenza Stato-Regioni le fasce anagrafiche saranno un elemento ...

