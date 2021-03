Tommaso Zorzi | la cravatta scelta per il Maurizio Costanzo Show ha un valore inestimabile | “È un regalo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) È il grande momento di, che dopo aver vinto il Grande Fratello Vip non solo è sempre più seguito sui social ma si sta ritagliando uno spazio importante sul piccolo schermo: è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi e ha anche partecipato alla prima puntata del, tornato in tv mercoledì 24 marzo 2021, sempre in seconda serata. Il talk, si sa, è registrato e Tommy, che aggiorna i suoi follower quotidianamente, non ha mancato di esprimere tutta la sua gioia per questa opportunità. E ha anche postato alcune anticipazioni tra cui un breve video in cui svela un dettaglio del look che ha sfoggiato in puntata.si è mostrato sul palco con unamolto particolare e che ha un...