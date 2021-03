Stilista impiccata a Milano, dopo quasi 5 anni la decisione sul fidanzato di Carlotta (Di giovedì 25 marzo 2021) La mattina del 31 maggio 2016 un’immagine raccapricciante ha svegliato gli abitanti di Milano. In piazza Napoli, proprio di fronte alla propria abitazione, la modella e Stilista 37enne Carlotta Benusiglio è stata trovata impiccata ad un albero. I primi sospetti sono stati subito rivolti verso il fidanzato Marco Venturi. Poi, però, ci sono voluti un anno e mezzo e una nuova autopsia per dare una svolta alle iniziali indagini che non avevano prodotto risultati significativi. Non più istigazione al suicidio, come era stato ipotizzato inizialmente, ma omicidio volontario aggravato, questa la terribile accusa nei confronti dell’ex fidanzato di Carlotta. A quasi sei anni da quel tragico ritrovamento la Corte di Cassazione ha motivato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) La mattina del 31 maggio 2016 un’immagine raccapricciante ha svegliato gli abitanti di. In piazza Napoli, proprio di fronte alla propria abitazione, la modella e37enneBenusiglio è stata trovataad un albero. I primi sospetti sono stati subito rivolti verso ilMarco Venturi. Poi, però, ci sono voluti un anno e mezzo e una nuova autopsia per dare una svolta alle iniziali indagini che non avevano prodotto risultati significativi. Non più istigazione al suicidio, come era stato ipotizzato inizialmente, ma omicidio volontario aggravato, questa la terribile accusa nei confronti dell’exdi. Aseida quel tragico ritrovamento la Corte di Cassazione ha motivato la ...

