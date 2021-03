Sciopero Roma venerdì 26 marzo 2021 | metro | bus e tram a rischio | orario e fasce di garanzia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 marzo 2021) Quella di domani,26, sarà una giornata nera per i pendolari della Capitale. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto unodi 24 ore dei trasporti che riguarda la rete Atac,Tpl e Cotral. I lavoratori incrociano le braccia perché chiedono maggiori tutele, la proroga della moratoria sui licenziamenti, un welfare pubblico e universale, una pensione dignitosa e 35 anni di contributi per tutti/e.26: orari mezzi Atac Come si legge sul sito dell’Atac, nella notte tra il 25 e il 26non è garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). Resta, invece, garantito il ...